Cruz da primeira missa no Brasil chega a SP para peregrinação

Segundo a programação oficial, nesta terça (15) a cruz já passou pelos estúdios Globo, no programa Mais Você. Em seguida, foi levada à Catedral da Sé, para uma missa solene conduzida pelo cardeal dom Odilo Scherer.

A cruz usada na primeira missa realizada no Brasil, 525 anos, desembarcou em São Paulo na noite desta segunda-feira (14) em comemoração à Semana Santa. A peça histórica, trazida do Museu da Sé de Braga, em Portugal, será escoltada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em uma peregrinação por cinco estados até o dia 26 de abril.

Depois, uma procissão carregando a cruz percorrerá o centro histórico até o Pateo do Collegio.

Em nota, a PRF informou que fará a escolta da cruz pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Bahia, além do Distrito Federal. O trajeto passará pela rodovia Presidente Dutra (BR-116), principal ligação entre as capitais paulista e fluminense.

A cruz já passou por Fátima, Cascais e Lisboa, em Portugal, antes de ser embalada, despachada e monitorada até o desembarque. A peregrinação é organizada pelo Movimento Brasil com Fé, em parceria com o Santuário Cristo Redentor e o Instituto Redemptor.