Fogaréu e tapetes colorem cidades históricas de Minas; VÍDEO

As cidades históricas de Minas Gerais se preparam, mais uma vez, para os festejos da Semana Santa. Ouro Preto, Mariana e Contagem terão liturgias e cerimônias similares, com destaque para a procissão do fogaréu, marcada para quinta-feira (17), e a montagem dos tapetes coloridos, que são demonstrados no domingo (20).

Leia mais: Entenda por que a Páscoa e a Semana Santa mudam de data a cada ano

Nessa data, a Santa Missa será celebrada em três horários na cidade de Mariana, com rito de lava-pés. Às 18h30, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário; às 19h, na Matriz Nossa Senhora Aparecida; e 20h30, na Matriz do Sagrado Coração de Jesus.