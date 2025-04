'Deixei dinheiro para o caixão': Mãe é suspeita de matar filho

“Deixei dinheiro para o caixão.” A frase, escrita em um bilhete encontrado ao lado do corpo de um menino de seis anos, é atribuída à própria mãe da criança — principal suspeita do crime, que está foragida. O caso aconteceu em San Luis Potosí, no México, e tem gerado grande comoção no país.

Segundo o site mexicano de notícias Milenio, o corpo da criança foi localizado no domingo (13) dentro de um apartamento na zona urbana de San Luis Potosí. Segundo a promotora Manuela García Cázares, o menino foi vítima de estrangulamento. Ele estava na casa dos avós maternos, onde morava com a mãe.