Acusado de matar aluna da USP é achado morto com perfuração anal

Esteliano José Madureira, de 43 anos, principal suspeito do assassinato da estudante da Universidade de São Paulo (USP), Bruna Oliveira da Silva, 28, foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira (23) na zona sul da capital paulista. A Polícia Civil confirmou que o corpo apresentava sinais de tortura, informou a Folha de SP.

Leia mais: Polícia identifica suspeito da morte de estudante da USP

Ainda segundo o jornal, o corpo de Madureira foi localizado na avenida Morumbi, a cerca de 30 quilômetros de onde Bruna foi encontrada morta. O boletim de ocorrência dá conta de que o cadáver estava envolto numa lona, e as pernas amarradas por tecido. Peritos constataram mais de dez perfurações no tórax, abdômen, cintura, costas, nuca e região anal da vítima. Embora a causa das lesões sugira o uso de arma de fogo, a confirmação dependerá do exame necroscópico do Instituto Médico Legal (IML).