Veja a reação de Bolsonaro ao ser intimado por Moraes; VÍDEO

Segundo Bolsonaro, a visita da oficial ocorreu mesmo durante seu período de internação, que já dura nove dias, após uma cirurgia relacionada às complicações da facada que sofreu em 2018. A oficial permaneceu no local por mais de 10 minutos.

Leia mais: Moraes intima Bolsonaro no hospital após live com filhos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa quarta-feira (23) que foi intimado por uma oficial de Justiça enquanto se recuperava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. “A oficial entrou na UTI para eu assinar”, disse ele à CNN, referindo-se à intimação para responder a um processo no Supremo Tribunal Federal (STF), que o investiga por suposta tentativa de golpe de Estado.

Em nota, o STF justificou a intimação afirmando que a live transmitida por Bolsonaro na noite anterior (22), ao lado dos filhos, demonstrou que ele estava em condições de ser citado. “A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)”, diz o comunicado.

A Corte também informou que a intimação já havia sido determinada no último dia 11 e que, por causa da hospitalização de Bolsonaro, aguardava-se uma oportunidade adequada para o cumprimento da medida.

O processo refere-se ao chamado “núcleo 1” da investigação sobre tentativa de golpe de Estado durante e após as eleições de 2022. No fim de março, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar Bolsonaro e outros sete aliados réus, acolhendo denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).