Carta psicografada atribuída a Domingos Montagner cita Pitanga

O conteúdo da psicografia foi divulgado pelo canal O Espiritualista, no YouTube, e, segundo o portal TV Foco, conta com análises de especialistas em espiritualidade. A carta teria sido recebida originalmente em agosto de 2024, mas não traz identificação do médium que a psicografou.

Uma suposta mensagem psicografada, atribuída ao ator Domingos Montagner (1962–2016), voltou a ganhar repercussão em 2025 ao trazer detalhes sobre os momentos finais do artista e sua relação com a atriz Camila Pitanga. Montagner ficou nacionalmente conhecido por seu papel na novela Velho Chico, da TV Globo, onde contracenava com Pitanga como par romântico.

No texto, o suposto espírito do ator afirma: “Vocês sempre me perguntam o que aconteceu”, em referência à tragédia ocorrida durante as gravações da novela. Ele afirma que, ao lado de Camila Pitanga, foi surpreendido pela força do Rio São Francisco. “Fui levado pela água, sem forças para resistir. Sabia que não podia arrastar Camila comigo”, teria escrito.

A psicografia nega que houvesse qualquer envolvimento romântico entre os dois atores, classificando a relação como uma amizade sincera. O texto ainda destaca que, nos momentos finais, Montagner teria pensado em sua esposa e nos três filhos, descrevendo sua morte como “uma fatalidade da vida”.

Domingos Montagner morreu em setembro de 2016, após ser arrastado pela correnteza do rio em uma pausa nas gravações. Camila Pitanga estava com ele no momento e foi a responsável por chamar ajuda, mas o corpo do ator só foi encontrado horas depois.