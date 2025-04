Mãe dopa filha bipolar e a estrangula com cabo de computador

Após dopar a filha de 26 anos com medicamentos controlados, a mãe a estrangulou com um cabo de computador dentro do próprio apartamento, na Asa Norte, em Brasília (DF). O crime foi seguido por uma tentativa de encobrir o homicídio com ajuda dum membro da igreja.

Jacivânia dos Santos Silva, acusada de matar a filha, confessou o crime a um conhecido da família. A declaração foi feita após o homicídio, praticado em maio de 2023, dentro do apartamento onde mãe e filha viviam. Segundo a investigação, a vítima, que tinha transtorno de bipolaridade, teve um surto psicótico no shopping, e ao retornar para casa, foi dopada com um coquetel de remédios disfarçado em suco.