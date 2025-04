Vítimas de boate continuam morrendo nos hospitais; já são 231

O número de mortos no desabamento do teto da boate Jet Set, na capital Santo Domingo, subiu para 231, segundo informou o ministro do Interior da República Dominicana nessa segunda-feira (14). Cinco vítimas que estavam internadas não resistiram aos ferimentos.

O acidente aconteceu na madrugada da última terça-feira (8), durante um show do cantor de merengue Rubby Perez, que também morreu. A estrutura do local desabou sobre centenas de pessoas, no que já é considerado o pior desastre do país em décadas.