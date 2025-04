Teto de boate desaba e mata 27; VÍDEO

Pelo menos 27 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o desabamento do teto de uma das casas noturnas mais populares da República Dominicana, na madrugada desta terça-feira (8), em Santo Domingo. Equipes de resgate ainda tentam localizar mais de 100 pessoas que estariam sob os escombros.

Segundo autoridades locais, cerca de 300 pessoas estavam no interior da boate Jet Set no momento do colapso, por volta da 1h, durante a apresentação do cantor de merengue Rubby Pérez e sua banda. Pelo menos 138 vítimas foram resgatadas com vida até o momento.