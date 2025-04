Trump anuncia 'gold card' por US$ 5 milhões a estrangeiros ricos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (25) a criação de um novo visto premium, apelidado de “gold card”, voltado para estrangeiros milionários que desejem viver e trabalhar no país. A permissão custará US$ 5 milhões e incluirá benefícios semelhantes aos do green card, além de abrir caminho para a cidadania americana.

“Pessoas ricas vão vir para o nosso país comprando esse cartão", disse Trump, da Casa Branca.