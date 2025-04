Trump eleva tarifas sobre produtos chineses a 104%

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, justificou a ação, afirmando que "foi um erro da China retaliar" e que "quando a América é atingida, (Trump) revida com mais força." A administração Trump sinalizou estar aberta a negociações, mas ressaltou que agirá sempre em defesa dos interesses dos cidadãos americanos. Leavitt não detalhou as condições para uma possível reversão das tarifas.

A notícia provocou turbulência nos mercados financeiros globais. As bolsas de valores registraram oscilações significativas, com breve período de recuperação seguido por perdas acentuadas.

A China reagiu com veemência, classificando as tarifas americanas como "chantagem" e prometeu "lutar até o fim." Trump, no entanto, expressou confiança de que Pequim buscará um acordo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, criticou a postura desafiadora da China, argumentando que os Estados Unidos, como país deficitário, têm menos a perder com a imposição de tarifas. Ele também revelou que diversos países, incluindo a Coreia do Sul, manifestaram interesse em negociar acordos comerciais com os EUA.