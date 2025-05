Médico é suspeito de matar namorada de 15 anos

Segundo apuração do Metrópoles, Bruno chegou à unidade de saúde durante a madrugada, em estado de desespero, dizendo que não sabia como viver sem a adolescente. A equipe médica tentou reanimar Kethlyn por cerca de 40 minutos, mas a morte foi confirmada ainda na madrugada. Após receber a notícia, o médico teve um surto e quebrou portas e janelas do hospital, conforme relataram os plantonistas.

A Polícia Civil de Mato Grosso procura do médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, suspeito de matar a tiros a namorada, Kethlyn Vitória de Souza, de 15 anos, no último sábado (3), em Guarantã do Norte (MT). A jovem foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos, apesar de ter sido levada ao hospital pelo companheiro.

A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (5) que ele é o principal suspeito do crime e está foragido. A motivação e as circunstâncias do disparo ainda são investigadas.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para realizar exames no local do crime. Até o momento, a polícia não identificou com precisão onde o disparo ocorreu, nem se havia testemunhas no local.

O caso é tratado como feminicídio; familiares e amigos da vítima têm prestado depoimentos.