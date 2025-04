Após taxar China em 34%, Trump reclama de retaliação do asiático

"A China jogou errado, entrou em pânico — e isso é exatamente o que não podia fazer!", escreveu Donald Trump nesta sexta-feira (4) na rede Truth Social, ao comentar as novas retaliações do país asiático à sua política comercial.

Horas após os Estados Unidos, sob comando de Trump, imporem tarifas adicionais de 34% sobre produtos chineses, Pequim respondeu com uma série de contra-ataques econômicos, aprofundando o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.