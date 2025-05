Perseguição policial de 100km termina com morte de ladrão

Uma perseguição policial por cerca de 100 km, iniciada no interior de São Paulo, terminou em São Bernardo do Campo, no ABC, com um suspeito morto e dois policiais feridos, na noite de domingo (4).

Leia mais: Dedo do meio inicia perseguição de mais de 15 minutos

O caso começou na cidade de Boituva, região de Sorocaba, quando um criminoso abordou um casal e roubou o Chevrolet Celta em que eles estavam.