Idoso é espancado ao ser gentil com casal que caiu de bike; VÍDEO

Uma gentileza terminou em violência extrema na tarde do último sábado (3), em Gurupi, sul do Tocantins, quando um idoso de 75 anos foi brutalmente agredido ao questionar se o casal que acabara de cair de bicicleta se machucou. O caso foi registrado por câmeras de segurança e divulgado pelo site local Gurupi News.

As imagens mostram o momento em que o casal se desequilibra e cai na via. Ao parar do outro lado e perguntar se os dois se machucaram, o idoso é surpreendido pelo ciclista, identificado como Carlos Eduardo, de 20 anos, que desfere socos e chutes. A vítima caiu inconsciente no chão e só recebeu socorro minutos depois, quando moradores da região o viram.