O que é analfabetismo funcional, que atinge 29% dos brasileiros?

Analfabetos funcionais no nível rudimentar sabem ler e escrever palavras e números. Segundo o Inaf, são capazes de localizar informações explícitas de forma literal em textos, conseguem entender materiais familiares -como recibo de mercado ou receita de bolo- e podem identificar o maior e o menor valor. Mas não conseguem fazer tarefas do cotidiano que envolvam textos um pouco mais longos e complexos ou que exijam alguma operação matemática mais elaborada. No Brasil, são 22% da população.

Um dos níveis de analfabetismo funcional é o absoluto. No país, 7% da população avaliada está nesse patamar e não consegue ler palavras e frases. Algumas pessoas ainda sabem ler números familiares, como o do telefone ou da casa, mas têm muita dificuldade para reconhecer e realizar operações básicas que envolvem tarefas simples da vida contemporânea.

No campo dos alfabetizados, existe o alfabetismo elementar. Eles representam 36% dos brasileiros da pesquisa conseguem ler frases mais longas e localizar informações explícitas em textos de extensão média. Podem observar certas condições e realizar pequenas inferências, além de resolver operações básicas com números da ordem do milhar. Também conseguem comparar e relacionar informações numéricas ou textuais em gráficos ou tabelas simples que surgem no cotidiano doméstico ou social.

Já o alfabetizado funcional no nível intermediário corresponde a 25% da população. As pessoas já são capazes de localizar informação explícita ou não em textos diversos, como uma notícia de jornal ou texto científico, realizando pequenas inferências. Elas conseguem resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, interpretar e elaborar textos diversos, reconhecer evidências e argumentos.

No topo da escala está o alfabetizado proficiente, que representa 10% dos brasileiros. São pessoas que conseguem ler e compreender integralmente notícias, textos opinativos, tabelas, gráficos e identificar nuances como ironia ou a distinção entre fato e opinião. Elas elaboram textos de maior complexidade com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.

Situação no Brasil