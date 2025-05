Homem mata esposa com facão em frente à família dele

Pediu também que ele fosse inserido no programa do Tribunal de Justiça de acompanhamento de pessoas com sofrimento mental, diante do relato de familiares de que ele foi diagnosticado com esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito estava reunido com parentes na última quinta para uma confraternização quando levantou da cama e atacou a companheira com um facão. Ela estava em uma área externa da casa e foi atingida na nuca.

O irmão dele o conteve e depois se abrigou junto da mãe e da esposa no banheiro da casa.