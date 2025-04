Moradores e bombeiros salvam cães de incêndio; VÍDEO

Dois cachorros foram salvos de um incêndio que atingiu um apartamento no sexto andar de um prédio em Jardim Camburi, Vitória, na manhã desta segunda-feira (7). Um dos animais foi retirado por moradores, e o outro foi encontrado acuado em um canto do imóvel pelo Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local da ocorrência, às 8h20.

Vizinhos relataram que duas pessoas moram no apartamento com os pets, mas nenhum dos tutores estava em casa quando o fogo começou. Também contaram que, diante das chamas, arrombaram a porta e tentaram conter o fogo com a mangueira de emergência do prédio, além de resgatar um dos cães.