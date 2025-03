Incêndio em prédio retém 11 pessoas no 3º andar e mata 2 cães

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira (21) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para resgatar 11 pessoas em um prédio no centro de Balneário Camboriú (SC). Dois cachorros morreram.

Leia mais: VÍDEO com pessoas pulando de prédio em chamas incomoda ministros

Segundo o SBT News, as vítimas estavam presas no terceiro andar do edifício, onde as chamas já eram visíveis pelas janelas. Durante o resgate, uma pessoa ficou pendurada na janela ao tentar escapar do fogo e precisou ser retirada com o auxílio da Auto Escada Mecânica. Outra vítima se jogou do prédio e foi socorrida com suspeita de fratura.