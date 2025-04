Enxurrada arrasta vacas e cavalos em Angra dos Reis; VÍDEO

O município está arrecadando doações para ajudar os atingidos. Água potável, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza estão entre as prioridades. As contribuições podem ser entregues das 9h às 16h na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, no Centro.

Após os estragos, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), criticou a ausência de apoio do governo federal. Segundo ele, nenhuma autoridade da União entrou em contato para prestar assistência.

Em resposta, o secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, afirmou neste domingo (6) que Castro tenta agradar o ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que este "nunca investiu R$ 1 no estado".