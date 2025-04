Cabra é resgatada de carro alagado em Petrópolis; VÍDEO

Bombeiros resgataram uma cabra que estava presa no porta-malas de um carro atingido por um poste, neste sábado (5), durante alagamento em uma rua de Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro atingida por fortes chuvas no final de semana.

O carro ficou preso na rua Coronel Veiga, no bairro Val Paraíso, após a queda do poste em sua estrutura.