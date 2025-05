Morre Madruguinha, humorista do SBT, aos 62 anos

O humorista Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha do Brasil, do programa The Noite, morreu após um infarto fulminante, aos 62 anos.

Em nota, o SBT lamentou profundamente o falecimento, que aconteceu na madrugada deste sábado (10). Ele era um colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa com apresentação de Danilo Gentili.