Cantor Marrone cai do palco e bate a cabeça; VÍDEO

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, sofreu uma queda do palco durante a apresentação realizada na noite de sábado (10), em Goiânia (GO). O artista bateu a cabeça ao cair e precisou deixar o local para receber atendimento médico, informou o Metrópoles.

A situação gerou preocupação entre o público, que presenciou o momento do acidente. Segundo relatos, o palco do show era elevado, o que intensificou o impacto da queda. Vídeos registrados por fãs mostram o momento em que Marrone se desequilibra e desaparece da vista do público.

Logo após o incidente, Bruno comunicou aos fãs que o parceiro estava consciente. “Ele bateu a cabeça, mas está bem. Está consciente e ótimo!”, disse o cantor ao microfone, antes de encerrar a apresentação. “Deus abençoe todos nós. Marrone vai ficar bem.”