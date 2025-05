Homem armado tenta invadir hospital para concluir execução

Funcionários e pacientes do Hospital Jaboatão Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes (PE), passaram por momentos de pânico na última quinta-feira (8), após um homem armado tentar invadir a unidade de saúde. A suspeita é de que o objetivo fosse matar um paciente internado após sobreviver a tentativa de execução.

Leia mais: PM mata paciente em surto que fez refém dentro de hospital; VÍDEO

Segundo informações da Polícia Civil ao Diário de Pernambuco, o alvo do criminoso seria um homem de 26 anos, baleado nas pernas horas antes no bairro de Cajueiro Seco. Ele foi socorrido ao hospital e estava em atendimento quando o invasor tentou entrar no prédio. A ação foi frustrada pelos seguranças, e o suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar.