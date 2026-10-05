Um homem morreu após ser atingido por um caminhão enquanto atravessava uma rodovia. O acidente aconteceu após o motorista, segundo relato registrado pela polícia, terminar uma curva e se deparar com a vítima atravessando a pista.
Com o impacto, o homem foi parar no acostamento. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com o registro da ocorrência, o homem carregava um saco, uma boneca, documentos pessoais e R$ 4.879 em dinheiro. Conforme as informações registradas, havia indícios de que estivesse em situação de rua.
A perícia foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente. O motorista permaneceu no local e foi submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, que apresentou resultado zero.
Ainda segundo o registro policial, não foram localizadas testemunhas do acidente. O trecho também não contava com câmeras de monitoramento da concessionária ou de estabelecimentos próximos que pudessem ter registrado o momento da colisão.
O veículo foi liberado após a realização da perícia. A identidade da vítima e informações sobre familiares ainda não haviam sido confirmadas no registro.