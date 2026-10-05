Um homem morreu após ser atingido por um caminhão enquanto atravessava uma rodovia. O acidente aconteceu após o motorista, segundo relato registrado pela polícia, terminar uma curva e se deparar com a vítima atravessando a pista.

Com o impacto, o homem foi parar no acostamento. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram manobras de ressuscitação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem carregava um saco, uma boneca, documentos pessoais e R$ 4.879 em dinheiro. Conforme as informações registradas, havia indícios de que estivesse em situação de rua.