Ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan foi eleito deputado estadual nas eleições de 2026, com 157 mil votos, ampliando sua trajetória política para além da Região Metropolitana de São Paulo. A vitória consolida uma carreira construída à frente da Prefeitura de Cajamar e marcada por expressivas votações.

Danilo chegou ao comando do município em 2019, em eleição suplementar, com 18.911 votos. Em 2020, foi reeleito com 86,46% dos votos válidos, uma das maiores votações proporcionais do Estado. Seu grupo político manteve força em 2024, quando Kauan Berto, seu sucessor, venceu a eleição para prefeito com 92,85% dos votos válidos.

Durante os dois mandatos, Danilo teve como principais bandeiras investimentos em saúde, educação, assistência social, infraestrutura e segurança. Mesmo fora da Prefeitura, manteve atuação política e participação no fortalecimento do PSD na região.