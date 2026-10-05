Durante a manhã e a tarde de ontem (4), 266.331 eleitores de Jundiaí foram às urnas em todas as regiões da cidade para a votação das eleições gerais deste ano. Deste total, 251.832 foram votos válidos. Houve ainda 5.158 brancos (1,94%) e 9.341 nulos (3,51%) na disputa para presidente.
Ainda falando nessa disputa, em Jundiaí, candidatos de terceira via, como Augusto Cury e Renan Santos conseguiram porcentagens de votos maiores do que no cenário nacional, assim como Flávio Bolsonaro. O resultado foi o seguinte:
- Flávio Bolsonaro: 145.880 votos (57,93%)
- Lula: 76.564 votos (30,40%)
- Augusto Cury: 10.851 votos (4,31%)
- Renan Santos: 9.927 votos (3,94%)
- Ronaldo Caiado: 6.191 (2,46%)
- Zema: 1.484 (0,59%)
- Samara: 491 votos (0,19%)
- Hertz Dias: 161 votos (0,06%)
- Clariana Barão: 116 votos (0,05%)
- Edmilson Costa: 63 votos (0,03%)
- Rui Costa Pimenta: 56 votos (0,02%)
- Wilson Grassi: 48 votos (0,02%)
Para o governo do estado, Tarcísio venceu com ampla vantagem em Jundiaí, obtendo percentual de votos acima da média estadual:
- Tarcísio: 164.622 votos (69,88%)
- Fernando Haddad: 68.661 votos (29,15%)
- Vivian Mendes: 1.005 votos (0,43%)
- Vera Lúcia: 711 votos (0,30%)
- Carlos Machado: 576 votos (0,24%)
Na cidade, assim como no estado, os escolhidos para o Senado foram Guilherme Derrite e André do Prado. Veja os seis nomes mais votados:
- Guilherme Derrite: 151.728 votos (33,87%)
- André do Prado: 143.611 votos (32,06%)
- Simone Tebet: 71.610 (15,99%)
- Marina Silva: 66.966 (14,95%)
- Guto Schiavetto: 5.240 votos (1,17%)
- Geraldo Rufino: 4.299 votos (0,94%)
Para deputado federal, nomes de projeção nacional tiveram votação no município, mas nomes locais também tiveram boas votações e há um eleito. Veja os 10 mais votados em Jundiaí abaixo:
- Luiz Fernando Machado: 68.728 votos (eleito)
- Lucas Pavanato: 25.493 votos (eleito)
- Ellen Martinelli: 16.121 (não eleita)
- Érika Hilton: 15.249 votos (eleita)
- Delegado Palumbo: 8.985 votos (eleito)
- Sâmia Bonfim: 6.702 votos (eleita)
- Albino: 5.693 votos (não eleito)
- Kim Kataguiri: 5.583 votos (eleito)
- Cristiano Lopes: 4.243 (não eleito)
- Tabata Amaral: 3.793 votos (eleita)
Para deputado estadual, nomes locais também tiveram votação expressiva e há candidato da cidade entre os eleitos para a Alesp. Veja abaixo os 10 nomes mais votados em Jundiaí:
- Leandro Basson: 38.151 votos (eleito)
- João Paulo: 30.531 votos (eleito)
- Eduarda Campopiano: 19.765 votos (eleita)
- Edicarlos Vieira: 14.358 votos (não eleito)
- Pedro Bigardi: 10.275 votos (não eleito)
- Danilo Joan: 8.626 votos (eleito)
- Faouaz Taha: 7.160 votos (não eleito)
- Dika Xique-xique: 7.035 votos (não eleito)
- Eduardo Suplicy: 5.457 votos (eleito)
- Sofia Favero: 4.936 votos (eleita)