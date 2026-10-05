Durante a manhã e a tarde de ontem (4), 266.331 eleitores de Jundiaí foram às urnas em todas as regiões da cidade para a votação das eleições gerais deste ano. Deste total, 251.832 foram votos válidos. Houve ainda 5.158 brancos (1,94%) e 9.341 nulos (3,51%) na disputa para presidente.

Ainda falando nessa disputa, em Jundiaí, candidatos de terceira via, como Augusto Cury e Renan Santos conseguiram porcentagens de votos maiores do que no cenário nacional, assim como Flávio Bolsonaro. O resultado foi o seguinte:

Flávio Bolsonaro: 145.880 votos (57,93%) Lula: 76.564 votos (30,40%) Augusto Cury: 10.851 votos (4,31%) Renan Santos: 9.927 votos (3,94%) Ronaldo Caiado: 6.191 (2,46%) Zema: 1.484 (0,59%) Samara: 491 votos (0,19%) Hertz Dias: 161 votos (0,06%) Clariana Barão: 116 votos (0,05%) Edmilson Costa: 63 votos (0,03%) Rui Costa Pimenta: 56 votos (0,02%) Wilson Grassi: 48 votos (0,02%)



Para o governo do estado, Tarcísio venceu com ampla vantagem em Jundiaí, obtendo percentual de votos acima da média estadual: