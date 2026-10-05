05 de outubro de 2026
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BALANÇO

Como foi a votação em Jundiaí? Veja resultados na cidade

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Para presidente, terceira via foi mais expressiva do que no restante do país, para deputados, muitos nomes bem votados na cidade não conseguiram vagas
Para presidente, terceira via foi mais expressiva do que no restante do país, para deputados, muitos nomes bem votados na cidade não conseguiram vagas

Durante a manhã e a tarde de ontem (4), 266.331 eleitores de Jundiaí foram às urnas em todas as regiões da cidade para a votação das eleições gerais deste ano. Deste total, 251.832 foram votos válidos. Houve ainda 5.158 brancos (1,94%) e 9.341 nulos (3,51%) na disputa para presidente.

Ainda falando nessa disputa, em Jundiaí, candidatos de terceira via, como Augusto Cury e Renan Santos conseguiram porcentagens de votos maiores do que no cenário nacional, assim como Flávio Bolsonaro. O resultado foi o seguinte:

  1. Flávio Bolsonaro: 145.880 votos (57,93%)
  2. Lula: 76.564 votos (30,40%)
  3. Augusto Cury: 10.851 votos (4,31%)
  4. Renan Santos: 9.927 votos (3,94%)
  5. Ronaldo Caiado: 6.191 (2,46%)
  6. Zema: 1.484 (0,59%)
  7. Samara: 491 votos (0,19%)
  8. Hertz Dias: 161 votos (0,06%)
  9. Clariana Barão: 116 votos (0,05%)
  10. Edmilson Costa: 63 votos (0,03%)
  11. Rui Costa Pimenta: 56 votos (0,02%)
  12. Wilson Grassi: 48 votos (0,02%)

Para o governo do estado, Tarcísio venceu com ampla vantagem em Jundiaí, obtendo percentual de votos acima da média estadual:

  1. Tarcísio: 164.622 votos (69,88%)
  2. Fernando Haddad: 68.661 votos (29,15%)
  3. Vivian Mendes: 1.005 votos (0,43%)
  4. Vera Lúcia: 711 votos (0,30%)
  5. Carlos Machado: 576 votos (0,24%)

Na cidade, assim como no estado, os escolhidos para o Senado foram Guilherme Derrite e André do Prado. Veja os seis nomes mais votados:

  1. Guilherme Derrite: 151.728 votos (33,87%)
  2. André do Prado: 143.611 votos (32,06%)
  3. Simone Tebet: 71.610 (15,99%)
  4. Marina Silva: 66.966 (14,95%)
  5. Guto Schiavetto: 5.240 votos (1,17%)
  6. Geraldo Rufino: 4.299 votos (0,94%)

Para deputado federal, nomes de projeção nacional tiveram votação no município, mas nomes locais também tiveram boas votações e há um eleito. Veja os 10 mais votados em Jundiaí abaixo:

  1. Luiz Fernando Machado: 68.728 votos (eleito)
  2. Lucas Pavanato: 25.493 votos (eleito)
  3. Ellen Martinelli: 16.121 (não eleita)
  4. Érika Hilton: 15.249 votos (eleita)
  5. Delegado Palumbo: 8.985 votos (eleito)
  6. Sâmia Bonfim: 6.702 votos (eleita)
  7. Albino: 5.693 votos (não eleito)
  8. Kim Kataguiri: 5.583 votos (eleito)
  9. Cristiano Lopes: 4.243 (não eleito)
  10. Tabata Amaral: 3.793 votos (eleita)

Para deputado estadual, nomes locais também tiveram votação expressiva e há candidato da cidade entre os eleitos para a Alesp. Veja abaixo os 10 nomes mais votados em Jundiaí:

  1. Leandro Basson: 38.151 votos (eleito)
  2. João Paulo: 30.531 votos (eleito)
  3. Eduarda Campopiano: 19.765 votos (eleita)
  4. Edicarlos Vieira: 14.358 votos (não eleito)
  5. Pedro Bigardi: 10.275 votos (não eleito)
  6. Danilo Joan: 8.626 votos (eleito)
  7. Faouaz Taha: 7.160 votos (não eleito)
  8. Dika Xique-xique: 7.035 votos (não eleito)
  9. Eduardo Suplicy: 5.457 votos (eleito)
  10. Sofia Favero: 4.936 votos (eleita)

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