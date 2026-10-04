Luiz Fernando Machado está de volta à Câmara dos Deputados. O ex-prefeito de Jundiaí foi eleito deputado federal pelo PL nas eleições de 2026, com mais de 120 mil votos, e reassume uma cadeira no Congresso Nacional após mais de uma década de sua primeira passagem por Brasília.

A vitória marca o retorno de Luiz Fernando ao Legislativo federal, onde já havia atuado entre 2011 e 2014. Antes disso, construiu carreira política em Jundiaí: foi vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito. Em 2014, foi eleito deputado estadual com 148.614 votos.

Seu principal período no Executivo foi à frente da Prefeitura de Jundiaí. Eleito em 2016, Luiz Fernando foi reeleito em 2020, no primeiro turno, com 134.793 votos. Após deixar o cargo, passou a atuar na Prefeitura de São Paulo como secretário executivo de Desestatização e Parcerias.