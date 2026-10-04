João Paulo de Souza foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições deste domingo (4) com 74 mil votos. O engenheiro, de 39 anos, natural de Jundiaí, disputou a eleição pelo PL.

A vitória representa mais um passo na trajetória política de João Paulo, que atualmente é vice-prefeito de Várzea Paulista. Em 2024, ele foi eleito para o cargo na chapa de Rodolfo Braga. Antes, disputou duas eleições para vereador pelo PSDB, em 2016 e 2020.

Na campanha deste ano, João Paulo concentrou parte de sua atuação em Várzea Paulista e na Região Metropolitana de Jundiaí, defendendo a ampliação da articulação regional para a busca de investimentos em áreas como saúde, mobilidade e infraestrutura.