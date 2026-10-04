04 de outubro de 2026
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ELEIÇÃO 2026

João Paulo é eleito deputado estadual

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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oão Paulo de Souza foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições deste domingo
oão Paulo de Souza foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições deste domingo

João Paulo de Souza foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições deste domingo (4) com 74 mil votos. O engenheiro, de 39 anos, natural de Jundiaí, disputou a eleição pelo PL.

A vitória representa mais um passo na trajetória política de João Paulo, que atualmente é vice-prefeito de Várzea Paulista. Em 2024, ele foi eleito para o cargo na chapa de Rodolfo Braga. Antes, disputou duas eleições para vereador pelo PSDB, em 2016 e 2020.

Na campanha deste ano, João Paulo concentrou parte de sua atuação em Várzea Paulista e na Região Metropolitana de Jundiaí, defendendo a ampliação da articulação regional para a busca de investimentos em áreas como saúde, mobilidade e infraestrutura.

Em setembro, participou de agendas ao lado do então candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado e de lideranças locais.

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