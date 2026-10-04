Leandro Basson (PODE), policial civil e vereador de Jundiaí, foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições de 2026, com pouco mais de 87 mil votos. O resultado amplia sua trajetória política, iniciada na Câmara de Jundiaí, onde foi eleito vereador em 2024.
Com 25 anos de atuação na Polícia Civil, Basson dedicou parte da carreira ao combate ao tráfico de drogas e facções criminosas. Também foi secretário de Segurança Pública de Várzea Paulista e criou o Projeto Equipe Basson, voltado ao apoio a dependentes químicos e suas famílias.
Graduado em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas e especializações na área de segurança, também atua como consultor e palestrante.
Na Câmara de Jundiaí, sua atuação teve como principal foco a segurança pública. Durante a campanha, defendeu a ampliação desse trabalho para o âmbito estadual e o fortalecimento da representação de Jundiaí e da Região Metropolitana na Assembleia Legislativa.
Casado com Carina e pai de Benjamin, Basson assume agora o mandato de deputado estadual, levando para a Alesp a experiência acumulada na segurança pública e no Legislativo municipal.