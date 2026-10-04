Leandro Basson (PODE), policial civil e vereador de Jundiaí, foi eleito deputado estadual de São Paulo nas eleições de 2026, com pouco mais de 87 mil votos. O resultado amplia sua trajetória política, iniciada na Câmara de Jundiaí, onde foi eleito vereador em 2024.

Com 25 anos de atuação na Polícia Civil, Basson dedicou parte da carreira ao combate ao tráfico de drogas e facções criminosas. Também foi secretário de Segurança Pública de Várzea Paulista e criou o Projeto Equipe Basson, voltado ao apoio a dependentes químicos e suas famílias.

Graduado em Direito, com MBA em Gestão de Pessoas e especializações na área de segurança, também atua como consultor e palestrante.