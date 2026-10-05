05 de outubro de 2026
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PERSEGUIÇÃO

Guarda Municipal aborda motocicleta irregular e autua condutor

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A equipe manteve a perseguição e logrou êxito em interceptá-lo
A equipe manteve a perseguição e logrou êxito em interceptá-lo

Durante patrulhamento com as novas motos adquirir as pela Guarda Municipal de Jundiaí, equipes localizaram, nas proximidades da Vila Esperança, uma motocicleta sem placa e em precárias condições de uso.

O condutor, que não possuía habilitação, tentou evadir-se da abordagem, inclusive trafegando na contramão de direção. A equipe manteve a perseguição e logrou êxito em interceptá-lo.

O indivíduo foi conduzido para as medidas cabíveis, firmou Termo Circunstanciado e foi liberado, permanecendo à disposição da Justiça para responder pelo crime de desobediência, em liberdade.

A motocicleta, que apresentava ainda licenciamento atrasado, também foi liberada.

A ocorrência demonstra o emprego efetivo da nova frota da Guarda Municipal no patrulhamento ostensivo e no combate às infrações de trânsito, reforçando o compromisso institucional com a segurança viária e a ordem pública em Jundiaí.

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