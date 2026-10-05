Durante patrulhamento com as novas motos adquirir as pela Guarda Municipal de Jundiaí, equipes localizaram, nas proximidades da Vila Esperança, uma motocicleta sem placa e em precárias condições de uso.

O condutor, que não possuía habilitação, tentou evadir-se da abordagem, inclusive trafegando na contramão de direção. A equipe manteve a perseguição e logrou êxito em interceptá-lo.

O indivíduo foi conduzido para as medidas cabíveis, firmou Termo Circunstanciado e foi liberado, permanecendo à disposição da Justiça para responder pelo crime de desobediência, em liberdade.