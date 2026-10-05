Itupeva recebe, no dia 16 de outubro, a primeira edição do Mutirão do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo). A ação é voltada a pessoas com deficiência que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, mas ainda não possuem o laudo caracterizador da deficiência.

O atendimento será realizado pelo PEI Campinas, em parceria com a Prefeitura de Itupeva, por meio da Diretoria da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade e do PAT Itupeva.

Durante o mutirão, um médico perito do trabalho estará no município para realizar as avaliações dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, mediante inscrição prévia.