05 de outubro de 2026
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MERCADO DE TRABALHO

Mutirão para emissão de laudo de deficiência

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Prefeitura de Itupeva
Durante o mutirão, um médico perito do trabalho estará no município para realizar as avaliações dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, mediante inscrição prévia
Durante o mutirão, um médico perito do trabalho estará no município para realizar as avaliações dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, mediante inscrição prévia

Itupeva recebe, no dia 16 de outubro, a primeira edição do Mutirão do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo). A ação é voltada a pessoas com deficiência que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, mas ainda não possuem o laudo caracterizador da deficiência.

O atendimento será realizado pelo PEI Campinas, em parceria com a Prefeitura de Itupeva, por meio da Diretoria da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade e do PAT Itupeva.

Durante o mutirão, um médico perito do trabalho estará no município para realizar as avaliações dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, mediante inscrição prévia.

O atendimento acontecerá das 9h às 13h, no Fundo Social de Solidariedade. Os inscritos receberão as informações completas sobre o atendimento e a confirmação do local pelo número de WhatsApp informado no formulário de inscrição.

A realização do mutirão no município busca facilitar o acesso dos moradores ao serviço e evitar que seja necessário o deslocamento para outras cidades para realizar a avaliação.

Laudo pode facilitar acesso a oportunidades

O atendimento é destinado a pessoas com deficiência que ainda não possuem o documento de caracterização e têm interesse em acessar oportunidades profissionais destinadas a esse público.

Durante a ação, os participantes passarão pela avaliação necessária para obtenção do laudo, documento utilizado para o acesso a vagas de trabalho destinadas a pessoas com deficiência e a outras políticas de inclusão.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas previamente pela internet. Como são 60 vagas disponíveis, o preenchimento está sujeito à disponibilidade.

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/hVHjnrUhAt

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