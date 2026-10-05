Itupeva recebe, no dia 16 de outubro, a primeira edição do Mutirão do IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo). A ação é voltada a pessoas com deficiência que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, mas ainda não possuem o laudo caracterizador da deficiência.
O atendimento será realizado pelo PEI Campinas, em parceria com a Prefeitura de Itupeva, por meio da Diretoria da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade e do PAT Itupeva.
Durante o mutirão, um médico perito do trabalho estará no município para realizar as avaliações dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, mediante inscrição prévia.
O atendimento acontecerá das 9h às 13h, no Fundo Social de Solidariedade. Os inscritos receberão as informações completas sobre o atendimento e a confirmação do local pelo número de WhatsApp informado no formulário de inscrição.
A realização do mutirão no município busca facilitar o acesso dos moradores ao serviço e evitar que seja necessário o deslocamento para outras cidades para realizar a avaliação.
Laudo pode facilitar acesso a oportunidades
O atendimento é destinado a pessoas com deficiência que ainda não possuem o documento de caracterização e têm interesse em acessar oportunidades profissionais destinadas a esse público.
Durante a ação, os participantes passarão pela avaliação necessária para obtenção do laudo, documento utilizado para o acesso a vagas de trabalho destinadas a pessoas com deficiência e a outras políticas de inclusão.
Inscrições
As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas previamente pela internet. Como são 60 vagas disponíveis, o preenchimento está sujeito à disponibilidade.
Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/hVHjnrUhAt