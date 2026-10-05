05 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

Mulher denuncia o namorado por agressão após sumiço de uma noite

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de Jundiaí
Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de Jundiaí

Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada, na Vila Alvorada, em Jundiaí. Segundo a vítima, a agressão ocorreu depois que o companheiro chegou em casa pela manhã, quando foi questionado sobre onde havia estado após passar a noite fora.

A mulher acionou a Polícia Militar e relatou aos agentes que, ao chegar à residência, o namorado foi questionado sobre ter passado a noite fora. De acordo com ela, ele se irritou durante a discussão, puxou seus cabelos e ainda danificou alguns de seus pertences pessoais.

O homem também foi ouvido pelos policiais. Em sua versão, afirmou que havia passado a noite trabalhando como motorista de aplicativo e que, ao retornar para casa, a namorada não permitiu sua entrada. Segundo ele, foi necessário pedir ajuda à própria mãe para conseguir entrar no imóvel.

Ainda conforme o relato do homem, depois que entrou na residência, ele teria sido agredido pela namorada, que teria provocado arranhões e puxado sua boca.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ouviu as versões apresentadas. Após analisar o caso, ele determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica e lesão corporal.

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