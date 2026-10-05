Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal contra a namorada, na Vila Alvorada, em Jundiaí. Segundo a vítima, a agressão ocorreu depois que o companheiro chegou em casa pela manhã, quando foi questionado sobre onde havia estado após passar a noite fora.
A mulher acionou a Polícia Militar e relatou aos agentes que, ao chegar à residência, o namorado foi questionado sobre ter passado a noite fora. De acordo com ela, ele se irritou durante a discussão, puxou seus cabelos e ainda danificou alguns de seus pertences pessoais.
O homem também foi ouvido pelos policiais. Em sua versão, afirmou que havia passado a noite trabalhando como motorista de aplicativo e que, ao retornar para casa, a namorada não permitiu sua entrada. Segundo ele, foi necessário pedir ajuda à própria mãe para conseguir entrar no imóvel.
Ainda conforme o relato do homem, depois que entrou na residência, ele teria sido agredido pela namorada, que teria provocado arranhões e puxado sua boca.
Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista ouviu as versões apresentadas. Após analisar o caso, ele determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica e lesão corporal.