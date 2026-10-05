A Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, se apresenta em Jundiaí no dia 13 de outubro, como parte da Temporada de Concertos 2026. O concerto será realizado às 19h30, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.
A apresentação contará com a participação especial do tenor Jean William. Além do repertório musical, João Carlos Martins também deve compartilhar com o público episódios de sua trajetória e curiosidades relacionadas às obras apresentadas.
O concerto tem classificação livre e os ingressos serão disponibilizados exclusivamente no dia do evento, a partir das 10h30, por meio da plataforma da D’color. Será permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.
Tenor Jean William
Convidado da apresentação, Jean William já se apresentou para personalidades como o Papa Francisco e o príncipe Albert II de Mônaco. O tenor também dividiu o palco com artistas como Laura Pausini, Sandy, Fafá de Belém, Mônica Salmaso e Jacques Morelenbaum.
João Carlos Martins
Pianista e maestro, João Carlos Martins iniciou os estudos de piano aos oito anos e construiu uma carreira internacional, com apresentações em importantes salas de concerto, incluindo o Carnegie Hall, em Nova York.
Reconhecido por sua interpretação das obras de Johann Sebastian Bach, o maestro também passou a atuar na regência e, em 2006, criou a Fundação Bachiana. Atualmente, é regente e diretor artístico da Bachiana Filarmônica SESI-SP.
Sobre a orquestra
A Bachiana Filarmônica realizou seu primeiro concerto em 2004, na Sala São Paulo, e desde então se apresentou em importantes espaços culturais no Brasil e no exterior.
A formação também desenvolve ações voltadas à formação musical de jovens instrumentistas. Atualmente, a orquestra está sob direção artística e regência de João Carlos Martins.
A Temporada de Concertos 2026 é viabilizada pela Lei do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da Maravilhas do Lar e produção da D’color.