A Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, se apresenta em Jundiaí no dia 13 de outubro, como parte da Temporada de Concertos 2026. O concerto será realizado às 19h30, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.

A apresentação contará com a participação especial do tenor Jean William. Além do repertório musical, João Carlos Martins também deve compartilhar com o público episódios de sua trajetória e curiosidades relacionadas às obras apresentadas.

O concerto tem classificação livre e os ingressos serão disponibilizados exclusivamente no dia do evento, a partir das 10h30, por meio da plataforma da D’color. Será permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.

Tenor Jean William