05 de outubro de 2026
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CULTURA EM JUNDIAÍ

João Carlos Martins e Orquestra Bachiana fazem concerto gratuito

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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O concerto será realizado às 19h30, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita
O concerto será realizado às 19h30, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita

A Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins, se apresenta em Jundiaí no dia 13 de outubro, como parte da Temporada de Concertos 2026. O concerto será realizado às 19h30, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita.

A apresentação contará com a participação especial do tenor Jean William. Além do repertório musical, João Carlos Martins também deve compartilhar com o público episódios de sua trajetória e curiosidades relacionadas às obras apresentadas.

O concerto tem classificação livre e os ingressos serão disponibilizados exclusivamente no dia do evento, a partir das 10h30, por meio da plataforma da D’color. Será permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.

Tenor Jean William

Convidado da apresentação, Jean William já se apresentou para personalidades como o Papa Francisco e o príncipe Albert II de Mônaco. O tenor também dividiu o palco com artistas como Laura Pausini, Sandy, Fafá de Belém, Mônica Salmaso e Jacques Morelenbaum.

João Carlos Martins

Pianista e maestro, João Carlos Martins iniciou os estudos de piano aos oito anos e construiu uma carreira internacional, com apresentações em importantes salas de concerto, incluindo o Carnegie Hall, em Nova York.

Reconhecido por sua interpretação das obras de Johann Sebastian Bach, o maestro também passou a atuar na regência e, em 2006, criou a Fundação Bachiana. Atualmente, é regente e diretor artístico da Bachiana Filarmônica SESI-SP.

Sobre a orquestra

A Bachiana Filarmônica realizou seu primeiro concerto em 2004, na Sala São Paulo, e desde então se apresentou em importantes espaços culturais no Brasil e no exterior.

A formação também desenvolve ações voltadas à formação musical de jovens instrumentistas. Atualmente, a orquestra está sob direção artística e regência de João Carlos Martins.

A Temporada de Concertos 2026 é viabilizada pela Lei do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da Maravilhas do Lar e produção da D’color.

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