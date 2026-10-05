05 de outubro de 2026
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DIA DAS CRIANÇAS

Itupeva terá dois dias de festa gratuita

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. A festa será realizada nos dias 11 e 12 de outubro, das 10h às 16h, no Complexo Esportivo Dorival Raymundo
Programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. A festa será realizada nos dias 11 e 12 de outubro, das 10h às 16h, no Complexo Esportivo Dorival Raymundo

A Prefeitura de Itupeva preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. A festa será realizada nos dias 11 e 12 de outubro, das 10h às 16h, no Complexo Esportivo Dorival Raymundo, no Jardim São Vicente.

Durante os dois dias, as famílias poderão participar de diversas atividades de lazer. Entre as atrações previstas estão brinquedos infláveis, muro de escalada, tirolesa, piscina e máquina de espuma.

A programação foi organizada como uma opção de lazer para as famílias durante o feriado prolongado, com atividades voltadas principalmente ao público infantil.

Além das atrações recreativas, o evento contará com distribuição gratuita de alimentos e bebidas. A estrutura terá cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, sorvete e refrigerante.

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