A Prefeitura de Itupeva preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. A festa será realizada nos dias 11 e 12 de outubro, das 10h às 16h, no Complexo Esportivo Dorival Raymundo, no Jardim São Vicente.

Durante os dois dias, as famílias poderão participar de diversas atividades de lazer. Entre as atrações previstas estão brinquedos infláveis, muro de escalada, tirolesa, piscina e máquina de espuma.

A programação foi organizada como uma opção de lazer para as famílias durante o feriado prolongado, com atividades voltadas principalmente ao público infantil.