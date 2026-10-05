05 de outubro de 2026
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EMPREENDEDORES

Banco do Povo oferece linhas de crédito com juros reduzidos

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e também atende produtores rurais
O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e também atende produtores rurais

Pequenos empreendedores formais e informais de Várzea Paulista podem ter acesso a linhas de microcrédito com juros reduzidos por meio do Banco do Povo Paulista. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e também atende produtores rurais.

Os recursos podem ser utilizados para diferentes necessidades do negócio, como reforço de estoque, compra de mercadorias e matérias-primas, além da aquisição de máquinas e equipamentos novos.

Os valores disponíveis variam de R$ 200 a R$ 21 mil, conforme a análise de crédito realizada pelo programa. As linhas possuem juros de até 0,35% ao mês, com prazos de pagamento que variam entre 24 e 36 meses.

Atualmente, o Banco do Povo disponibiliza três linhas de crédito: Mulheres Empreendedoras, Empreenda Afro e Empreenda Rápido.

Modalidades de crédito

Os empreendedores podem escolher entre três modalidades, de acordo com a necessidade do negócio:

  • Capital de giro: destinado às despesas e necessidades do dia a dia da empresa;
  • Investimento fixo: voltado para modernização, estruturação e expansão do negócio;
  • Linha mista: permite combinar os dois tipos de recurso, com até 60% do valor destinado ao investimento fixo e até 40% para capital de giro.

A iniciativa busca facilitar o acesso ao crédito para pequenos negócios e contribuir para a manutenção e expansão das atividades econômicas no município.

Como solicitar

Os interessados em obter orientações sobre a formalização do microcrédito podem procurar a unidade do Banco do Povo em Várzea Paulista, localizada no piso térreo do Facilita, na Rua João Póvoa, nº 97, no Jardim do Lar.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4606-8654 ou pelo e-mail bancodopovo@varzeapaulista.sp.gov.br.

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