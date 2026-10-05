Pequenos empreendedores formais e informais de Várzea Paulista podem ter acesso a linhas de microcrédito com juros reduzidos por meio do Banco do Povo Paulista. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e também atende produtores rurais.

Os recursos podem ser utilizados para diferentes necessidades do negócio, como reforço de estoque, compra de mercadorias e matérias-primas, além da aquisição de máquinas e equipamentos novos.

Os valores disponíveis variam de R$ 200 a R$ 21 mil, conforme a análise de crédito realizada pelo programa. As linhas possuem juros de até 0,35% ao mês, com prazos de pagamento que variam entre 24 e 36 meses.