Pequenos empreendedores formais e informais de Várzea Paulista podem ter acesso a linhas de microcrédito com juros reduzidos por meio do Banco do Povo Paulista. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura e também atende produtores rurais.
Os recursos podem ser utilizados para diferentes necessidades do negócio, como reforço de estoque, compra de mercadorias e matérias-primas, além da aquisição de máquinas e equipamentos novos.
Os valores disponíveis variam de R$ 200 a R$ 21 mil, conforme a análise de crédito realizada pelo programa. As linhas possuem juros de até 0,35% ao mês, com prazos de pagamento que variam entre 24 e 36 meses.
Atualmente, o Banco do Povo disponibiliza três linhas de crédito: Mulheres Empreendedoras, Empreenda Afro e Empreenda Rápido.
Modalidades de crédito
Os empreendedores podem escolher entre três modalidades, de acordo com a necessidade do negócio:
- Capital de giro: destinado às despesas e necessidades do dia a dia da empresa;
- Investimento fixo: voltado para modernização, estruturação e expansão do negócio;
- Linha mista: permite combinar os dois tipos de recurso, com até 60% do valor destinado ao investimento fixo e até 40% para capital de giro.
A iniciativa busca facilitar o acesso ao crédito para pequenos negócios e contribuir para a manutenção e expansão das atividades econômicas no município.
Como solicitar
Os interessados em obter orientações sobre a formalização do microcrédito podem procurar a unidade do Banco do Povo em Várzea Paulista, localizada no piso térreo do Facilita, na Rua João Póvoa, nº 97, no Jardim do Lar.
O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4606-8654 ou pelo e-mail bancodopovo@varzeapaulista.sp.gov.br.