Artistas, grupos e coletivos já podem se inscrever para fazer parte da programação da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí 2027. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu o Edital nº 06/2026 para selecionar propostas artísticas e culturais que irão integrar uma das festas mais tradicionais da cidade.
As inscrições são gratuitas e seguem até 26 de novembro de 2026, às 23h59. O regulamento completo e todas as orientações para participação estão disponíveis no site da Cultura, neste link.
O edital contempla propostas nas modalidades de Música, Dança, Intervenção Artística e Atuação Cênica, ampliando as possibilidades de participação de artistas de diferentes linguagens.
As atrações selecionadas poderão ocupar diferentes espaços da Festa da Uva, como os palcos Interno e Externo, Coreto do Rock, Espaço do Samba e Espaço Discoteca, além de cortejos itinerantes e do tradicional elenco cênico da Jundiahy. As propostas serão avaliadas por uma comissão julgadora, conforme os critérios e as pontuações previstos no edital.
Uma vitrine para a produção cultural
Além de preservar uma tradição que faz parte da história de Jundiaí, a Festa da Uva se consolidou como um grande espaço de encontro, cultura e valorização dos talentos que passam por seus palcos. A cada edição, o evento reúne moradores e visitantes de diferentes cidades e estados, dando visibilidade a artistas, grupos e coletivos e aproximando o público das mais diversas expressões culturais.
Para a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, o edital reforça esse compromisso. “A Festa da Uva é o maior patrimônio cultural e afetivo de Jundiaí, e a abertura deste edital reforça o nosso compromisso em valorizar os artistas e garantir uma programação diversa, plural e de grande qualidade para toda a população e visitantes.”