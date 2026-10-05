Artistas, grupos e coletivos já podem se inscrever para fazer parte da programação da 42ª Festa da Uva e 13ª Expo Vinhos de Jundiaí 2027. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu o Edital nº 06/2026 para selecionar propostas artísticas e culturais que irão integrar uma das festas mais tradicionais da cidade.

As inscrições são gratuitas e seguem até 26 de novembro de 2026, às 23h59. O regulamento completo e todas as orientações para participação estão disponíveis no site da Cultura, neste link.

O edital contempla propostas nas modalidades de Música, Dança, Intervenção Artística e Atuação Cênica, ampliando as possibilidades de participação de artistas de diferentes linguagens.