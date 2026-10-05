Mais uma vez, indivíduos foram flagrados "depenando" prédio do antigo Vencedor Atacadista. Desta vez, o da Vila Hortolândia, em Jundiaí. Durante patrulhamento pelo local, já conhecido pela prática de furtos, uma equipe da Guarda Municipal visualizou uma porta arrombada no antigo estabelecimento comercial.

Ao adentrar o imóvel, os guardas localizaram, no andar térreo, indivíduos quebrando materiais com o objetivo de subtração. Em seguida, ouviram barulhos na laje e, ao subir, depararam-se com outras pessoas escondidas no local.

Parte do grupo tentou fugir. A equipe, imediatamente, iniciou a perseguição e conseguiu abordar todos os envolvidos a curta distância do imóvel.