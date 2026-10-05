Um podador foi detido pela Polícia Militar neste fim de semana, na região do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, após ser flagrado utilizando uma motosserra para cortar uma árvore no quintal de uma residência. A utilização do equipamento sem a documentação é proibida por lei.
A PM recebeu uma denúncia de que um homem estaria utilizando o equipamento de forma irregular. Os policiais foram até o endereço e constataram que o podador realizava o corte da árvore.
Aos agentes, ele afirmou que havia sido contratado pela moradora do imóvel para realizar o serviço. Também disse possuir a documentação necessária para utilizar a motosserra, mas que não estava com os documentos no momento da abordagem.
O homem foi conduzido à delegacia, onde uma equipe da Polícia Militar Ambiental também compareceu para verificar a situação.
Segundo os policiais ambientais, a árvore era de espécie exótica e estava localizada dentro de uma propriedade particular. Dessa forma, não seria necessária autorização da Prefeitura para sua remoção. No entanto, os agentes confirmaram que a utilização da motosserra sem a documentação exigida caracteriza irregularidade.
O podador foi apresentado ao delegado de plantão, que registrou a ocorrência. Após os procedimentos, ele foi liberado juntamente com o equipamento.