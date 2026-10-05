Um podador foi detido pela Polícia Militar neste fim de semana, na região do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, após ser flagrado utilizando uma motosserra para cortar uma árvore no quintal de uma residência. A utilização do equipamento sem a documentação é proibida por lei.

A PM recebeu uma denúncia de que um homem estaria utilizando o equipamento de forma irregular. Os policiais foram até o endereço e constataram que o podador realizava o corte da árvore.

Aos agentes, ele afirmou que havia sido contratado pela moradora do imóvel para realizar o serviço. Também disse possuir a documentação necessária para utilizar a motosserra, mas que não estava com os documentos no momento da abordagem.