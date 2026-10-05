Um funcionário de um hortifruti na região do Retiro, em Jundiaí, foi preso neste fim de semana, suspeito de furtar mercadorias do próprio estabelecimento onde trabalhava. A prisão foi realizada por policiais militares

Segundo informações da ocorrência, a proprietária do comércio percebeu que o funcionário estava retirando produtos do local sem autorização e acionou a Polícia Militar.

Uma equipe foi até o estabelecimento e abordou o suspeito. Aos policiais, ele confessou o furto. Com ele foram encontrados uma garrafa de uísque e um pacote de salgadinho.