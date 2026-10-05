05 de outubro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Funcionário de hortifruti é preso suspeito de furtar mercadorias

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O funcionário foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante
O funcionário foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante

Um funcionário de um hortifruti na região do Retiro, em Jundiaí, foi preso neste fim de semana, suspeito de furtar mercadorias do próprio estabelecimento onde trabalhava. A prisão foi realizada por policiais militares

Segundo informações da ocorrência, a proprietária do comércio percebeu que o funcionário estava retirando produtos do local sem autorização e acionou a Polícia Militar.

Uma equipe foi até o estabelecimento e abordou o suspeito. Aos policiais, ele confessou o furto. Com ele foram encontrados uma garrafa de uísque e um pacote de salgadinho.

O funcionário foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada. Após os procedimentos, ele teve a prisão em flagrante determinada e permaneceu à disposição da Justiça.

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