Entre os dias 26 e 28 de outubro, o Espaço Expressa, em Jundiaí, receberá mais uma edição da Expo Profissões 2026, um dos maiores eventos da região voltados à orientação profissional, inovação e conexão com o mercado de trabalho.

A expectativa é receber milhares de visitantes durante os três dias de evento. Mais de 50 expositores, entre universidades, escolas técnicas, empresas e instituições, apresentarão opções de formação, carreiras e oportunidades profissionais. A programação também contará com palestras, painéis e bate-papos sobre tendências do mercado de trabalho, inovação, empreendedorismo e as competências mais valorizadas pelas empresas.

Para ampliar o acesso ao evento, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo garantirá o transporte de estudantes de Jundiaí e de cidades da região por meio de mais de 60 ônibus, permitindo que um número ainda maior de jovens tenha contato com diferentes possibilidades de formação e carreira.