Entre os dias 26 e 28 de outubro, o Espaço Expressa, em Jundiaí, receberá mais uma edição da Expo Profissões 2026, um dos maiores eventos da região voltados à orientação profissional, inovação e conexão com o mercado de trabalho.
A expectativa é receber milhares de visitantes durante os três dias de evento. Mais de 50 expositores, entre universidades, escolas técnicas, empresas e instituições, apresentarão opções de formação, carreiras e oportunidades profissionais. A programação também contará com palestras, painéis e bate-papos sobre tendências do mercado de trabalho, inovação, empreendedorismo e as competências mais valorizadas pelas empresas.
Para ampliar o acesso ao evento, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo garantirá o transporte de estudantes de Jundiaí e de cidades da região por meio de mais de 60 ônibus, permitindo que um número ainda maior de jovens tenha contato com diferentes possibilidades de formação e carreira.
Além dos estudantes do ensino fundamental e médio, a Expo Profissões também é voltada a universitários, profissionais que desejam mudar de carreira, pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho e todos que querem conhecer novas possibilidades de formação e desenvolvimento profissional.
A Expo Profissões é realizada pela Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij), com apoio da Prefeitura de Jundiaí. A prefeitura integra a organização da Expo Profissões através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). A participação faz parte da estratégia do Desenvolve+, programa que reúne ações voltadas ao fortalecimento da economia local. No eixo Inova+, o objetivo é aproximar estudantes, instituições de ensino e empresas, estimulando a formação de talentos, a inovação e a preparação da mão de obra para as profissões que movimentam a economia de hoje e do futuro.
Para o diretor de Ciência, Tecnologia da SMDECT, Tiago Antunes, a Expo Profissões representa uma oportunidade de aproximar conhecimento, inovação e mercado de trabalho. “A Expo Profissões é um espaço onde os jovens podem ampliar horizontes e conhecer, na prática, as oportunidades que existem no mercado. Mais do que apresentar cursos ou profissões, o evento aproxima estudantes, instituições de ensino e empresas, ajudando cada pessoa a construir um projeto de futuro com mais informação e perspectiva. Essa conexão é um dos pilares do Inova+, porque acreditamos que investir em conhecimento e inovação é investir no desenvolvimento da cidade.”
Serviço
Data: 26 a 28 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: Espaço Expressa – avenida União dos Ferroviários, 1760 – Ponte de Campinas
Entrada: Gratuita
Estacionamento: disponível no local