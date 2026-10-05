Dois homens e uma mulher foram presos por guardas municipais de Apoio Tático após serem flagrados com fios furtados de um prédio em reforma na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. O imóvel está em fase final de obras e deverá receber uma loja em breve. Um dos presos, inclusive, concentra a maioria de seus furtos no Centro de Jundiaí e é velho conhecido das forças policiais, moradores e comerciantes.
Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento pela Vila Graff, na Ponte São João, quando avistaram os três suspeitos. Ao perceber a aproximação da equipe, a mulher tentou fugir carregando um saco preto.
O trio foi abordado e, durante a revista, os guardas encontraram grande quantidade de fios dentro da sacola. Questionados sobre a procedência do material, eles indicaram um prédio abandonado, na região central, afirmando que haviam retirado os fios do local.
Com apoio de outra equipe, os agentes foram até o endereço e constataram se tratar de uma obra em fase final de reformas, prestes e receber uma loja. Segundo os guardas, os criminosos arrombaram o prédio e danificaram parte do teto de gesso para ter acesso à fiação.
O proprietário do imóvel foi acionado e enviou um representante para acompanhar a apresentação da ocorrência na delegacia.
Ainda segundo os guardas, um dos homens presos é conhecido das forças de segurança por envolvimento em diversos furtos na região central de Jundiaí. Conforme as informações levantadas pela equipe, ele costuma atuar principalmente naquela área.
Os três foram conduzidos ao Plantão Policial, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado e permaneceram à disposição da Justiça.