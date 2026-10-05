Dois homens e uma mulher foram presos por guardas municipais de Apoio Tático após serem flagrados com fios furtados de um prédio em reforma na rua Rangel Pestana, no Centro de Jundiaí. O imóvel está em fase final de obras e deverá receber uma loja em breve. Um dos presos, inclusive, concentra a maioria de seus furtos no Centro de Jundiaí e é velho conhecido das forças policiais, moradores e comerciantes.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento pela Vila Graff, na Ponte São João, quando avistaram os três suspeitos. Ao perceber a aproximação da equipe, a mulher tentou fugir carregando um saco preto.

O trio foi abordado e, durante a revista, os guardas encontraram grande quantidade de fios dentro da sacola. Questionados sobre a procedência do material, eles indicaram um prédio abandonado, na região central, afirmando que haviam retirado os fios do local.