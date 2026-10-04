04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Derrite e André do Prado chegam ao Senado em 2027

Por Redaçã | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Os dois terminaram a votação nas primeiras posições entre os concorrentes e garantiram as cadeiras destinadas ao estado nesta eleição.
Os dois terminaram a votação nas primeiras posições entre os concorrentes e garantiram as cadeiras destinadas ao estado nesta eleição.

Guilherme Derrite (Progressistas) e André do Prado (PL) foram eleitos para representar São Paulo no Senado Federal neste domingo (4). Os dois terminaram a votação nas primeiras posições entre os concorrentes e garantiram as cadeiras destinadas ao estado nesta eleição.
A disputa reuniu 14 candidatos. Entre os nomes estavam Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede), Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania) e Guto Schiavetto (Missão).

Além disso, também concorreram Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Petter Maahs (PCB), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

Ricardo Salles (Novo), que inicialmente também disputava uma das vagas, desistiu da candidatura em 28 de setembro.

Diferentemente da disputa para presidente e governador, a eleição para o Senado não tem segundo turno. Assim, os dois candidatos com maior votação garantem as vagas disponíveis.

Assim, a partir de 1º de fevereiro de 2027, Guilherme Derrite e André do Prado passam a integrar a bancada paulista no Senado. Cada mandato terá duração de oito anos, com término previsto para janeiro de 2035.

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