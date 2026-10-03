Jundiaí tem 337.017 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, distribuídos por três zonas eleitorais. A maior concentração está na 281ª Zona Eleitoral, com 159.659 eleitores, o equivalente a 47,4% do eleitorado da cidade. A 65ª reúne 95.174 e a 424ª, 82.184.

O levantamento feito pela reportagem junto aos três cartórios eleitorais mostra os locais de votação que concentram mais eleitores ou possuem maior número de seções. Os dados ajudam a dimensionar a estrutura eleitoral, mas não permitem prever, sozinhos, onde haverá filas ou maior movimento.

Na 65ª Zona Eleitoral, dois locais se destacam pelo número de seções: o Sesi – Luiz Latorre e a Faculdade Anhanguera, com 24 seções cada. “Temos dois locais de votação maiores, o SesiI - Luiz Latorre e a Faculdade Anhanguera, cada um com 24 seções”, afirma Vasco José Monteiro, chefe do Cartório da 65ª Zona.