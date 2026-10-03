Jundiaí tem 337.017 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, distribuídos por três zonas eleitorais. A maior concentração está na 281ª Zona Eleitoral, com 159.659 eleitores, o equivalente a 47,4% do eleitorado da cidade. A 65ª reúne 95.174 e a 424ª, 82.184.
O levantamento feito pela reportagem junto aos três cartórios eleitorais mostra os locais de votação que concentram mais eleitores ou possuem maior número de seções. Os dados ajudam a dimensionar a estrutura eleitoral, mas não permitem prever, sozinhos, onde haverá filas ou maior movimento.
Na 65ª Zona Eleitoral, dois locais se destacam pelo número de seções: o Sesi – Luiz Latorre e a Faculdade Anhanguera, com 24 seções cada. “Temos dois locais de votação maiores, o SesiI - Luiz Latorre e a Faculdade Anhanguera, cada um com 24 seções”, afirma Vasco José Monteiro, chefe do Cartório da 65ª Zona.
Segundo ele, os demais locais seguem, em sua maioria, o padrão de escolas estaduais e municipais, com 10 a 15 seções. A quantidade de eleitores por seção também se mantém em uma faixa próxima: “Cada seção da 065ª ZE, em todos os locais, têm entre 350 e 400 eleitores aptos a votar”.
281ª concentra quase metade
A 281ª Zona reúne quase metade do eleitorado de Jundiaí. Entre os locais com maior número de eleitores estão o Colégio Divino Salvador, a EE Professora Maria de Lourdes de França Silveira e a EE Adib Miguel Haddad. A chefe do cartório, Gisele Takakuwa, faz uma ressalva sobre a possibilidade de prever o movimento. “Não tenho como prever isso. Cada eleição é única”, afirma. Segundo ela, essas são as três escolas da zona com maior número de eleitores, mas “o número de eleitores por si só não determina onde haverá maior concentração de eleitores”. A observação é importante porque o cadastro eleitoral mostra quantas pessoas estão vinculadas a cada local, mas não em que horário elas irão votar. O fluxo pode variar ao longo do domingo.
424ª tem três grandes pontos
Na 424ª Zona Eleitoral, Janessa Papatella, chefe do Cartório da 424ª Zona indicou três locais que concentram um volume expressivo de eleitores. O maior é a E.E. Coronel Siqueira de Moraes, no Vianelo, com 5.598 eleitores em 15 seções, média de 373 por seção. Depois aparecem a E.M.E.B. Prof. João Batista Curado, no Jardim Tarumã, com 4.921 eleitores em 14 seções, e o Senac Jundiaí, no Jardim Paulista, com 4.330 eleitores em 11 seções. Juntos, os três locais concentram 14.849 eleitores.
A orientação para os eleitores é conferir antecipadamente o local e a seção de votação e evitar deixar a ida às urnas para perto do encerramento. “Chegar mais cedo ao longo do dia ajuda a distribuir melhor o fluxo de pessoas e evita concentrar o fluxo próximo ao horário de encerramento, às 17h”, afirma Janessa.
Onde está a maior concentração?
Os dados mostram situações diferentes entre as zonas. Na 65ª, o destaque é a quantidade de seções do Sesi e da Anhanguera. Na 281ª, está o maior contingente de eleitores da cidade. Na 424ª, aparecem três locais com mais de 4 mil eleitores cada.
Para o eleitor, a recomendação é conferir antes de sair de casa, zona, seção e endereço do local de votação, além de levar documento oficial com foto. Uma anotação com os números dos candidatos também pode ajudar a agilizar a votação.