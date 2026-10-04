Entre uma notificação e outra, há quem esteja trocando alguns minutos diante do celular pelo movimento repetido das agulhas, a mistura das tintas ou a concentração necessária para criar algo do zero. Atividades manuais que durante muito tempo foram associadas às gerações mais velhas encontram novos adeptos e aparecem como uma forma de desacelerar em uma rotina cada vez mais digital. No Brasil, o interesse também aparece nas buscas: dados do Google Trends divulgados em 2025 colocaram o país na liderança mundial das pesquisas por artesanato no YouTube, enquanto o crochê se destacou entre as modalidades procuradas.

Foi justamente pelas redes sociais que a estudante Estela Regina, de 17 anos, reencontrou uma atividade pela qual se interessava desde a infância. Depois de aprender crochê pela internet, ela descobriu que a mãe do namorado também dominava a técnica e encontrou nela uma ajuda para aperfeiçoar o trabalho. Aos poucos, fazer crochê nos lugares que frequentava chamou a atenção de outras pessoas e surgiram os primeiros pedidos de orçamento. Mesmo assim, Estela não pretende transformar cada ponto em obrigação. “Quando percebi que estava perdendo o sentido, dei uma pausa e pensei se era isso mesmo que eu queria. E continuou fazendo sentido para mim”, conta.

Para a adolescente, as agulhas também representam uma pausa em uma rotina na qual boa parte das tarefas passa pelo celular. No fim do ano passado, Estela desenvolveu tremor essencial e percebeu nas atividades manuais uma oportunidade de exercitar a coordenação, a concentração e a descoberta de novas técnicas. Isso não significa abandonar completamente o digital: muitas vezes, ela faz crochê enquanto ouve música ou assiste a filmes e séries. “Quando estou no celular o tempo todo, sinto que não descanso. O crochê serve para lazer, diversão e curiosidade. Sempre existe algum ponto ou técnica que você ainda pode aprender.”