Entre uma notificação e outra, há quem esteja trocando alguns minutos diante do celular pelo movimento repetido das agulhas, a mistura das tintas ou a concentração necessária para criar algo do zero. Atividades manuais que durante muito tempo foram associadas às gerações mais velhas encontram novos adeptos e aparecem como uma forma de desacelerar em uma rotina cada vez mais digital. No Brasil, o interesse também aparece nas buscas: dados do Google Trends divulgados em 2025 colocaram o país na liderança mundial das pesquisas por artesanato no YouTube, enquanto o crochê se destacou entre as modalidades procuradas.
Foi justamente pelas redes sociais que a estudante Estela Regina, de 17 anos, reencontrou uma atividade pela qual se interessava desde a infância. Depois de aprender crochê pela internet, ela descobriu que a mãe do namorado também dominava a técnica e encontrou nela uma ajuda para aperfeiçoar o trabalho. Aos poucos, fazer crochê nos lugares que frequentava chamou a atenção de outras pessoas e surgiram os primeiros pedidos de orçamento. Mesmo assim, Estela não pretende transformar cada ponto em obrigação. “Quando percebi que estava perdendo o sentido, dei uma pausa e pensei se era isso mesmo que eu queria. E continuou fazendo sentido para mim”, conta.
Para a adolescente, as agulhas também representam uma pausa em uma rotina na qual boa parte das tarefas passa pelo celular. No fim do ano passado, Estela desenvolveu tremor essencial e percebeu nas atividades manuais uma oportunidade de exercitar a coordenação, a concentração e a descoberta de novas técnicas. Isso não significa abandonar completamente o digital: muitas vezes, ela faz crochê enquanto ouve música ou assiste a filmes e séries. “Quando estou no celular o tempo todo, sinto que não descanso. O crochê serve para lazer, diversão e curiosidade. Sempre existe algum ponto ou técnica que você ainda pode aprender.”
Fora do digital
A busca por esse intervalo não é exclusividade dos mais jovens. Para Débora Caloni Rampazzo, de 56 anos, a pintura surgiu em um período delicado. Após a morte do pai, em 2014, ela procurava algo que pudesse preencher alguns vazios quando encontrou, na internet, um anúncio de aulas de pintura em tela. Mesmo sem nunca ter segurado um pincel, decidiu experimentar e encontrou um espaço de aprendizado e convivência. Mais de uma década depois, as quintas-feiras dedicadas às aulas se tornaram compromisso. “Fui aprendendo, me aprimorando e fazendo amizades. Sou imensamente grata por ter me encontrado nesse lugar. Pintar é libertador.”
Em casa, Débora mantém um canto reservado às tintas, mas admite que a companhia da turma torna o processo ainda mais prazeroso. Para ela, terminar uma tela ou aquarela traz a satisfação de observar algo que nasceu das próprias mãos, depois de horas de concentração. É também um momento em que procura deixar o celular de lado — embora perceba que nem todos conseguem fazer o mesmo durante as aulas. “É muito frequente uma mão estar com o pincel e a outra com o celular. Eu adoro esse momento desconectada, apenas no meio das tintas. Pintar, para mim, é terapêutico. É uma sensação de liberdade.”
Um resgate de origens
O feito à mão também pode ultrapassar os limites do lazer e encontrar espaço no empreendedorismo. Formada em Gestão de Eventos, Isabela Araujo Nicoleti, de 25 anos, cresceu cercada pelo crochê: aprendeu os primeiros pontos com a mãe, fazia roupas para bonecas e teve a avó como outra inspiração. Neste ano, após deixar o emprego formal, começou a estruturar uma marca própria e transformar uma prática antiga em fonte de renda. “Quando estou crochetando, penso em cada ponto e em cada parte do processo. Mantenho a concentração e desacelero das pressões que as telas provocam”, afirma.
Para Isabela, justamente aquilo que poderia fazer o crochê parecer ultrapassado passou a ser um diferencial. Em meio à produção em massa e à facilidade de encontrar objetos semelhantes, ela acredita que o caráter artesanal oferece exclusividade e identidade às peças. A percepção acompanha um movimento observado também fora das redes: grandes eventos brasileiros de artesanato continuam atraindo público expressivo — a Fenearte, realizada em Pernambuco em 2025, recebeu cerca de 340 mil visitantes, segundo dados divulgados pelo Governo Federal. “Muitos ainda acreditam que o crochê seja antiquado, mas hoje ele está se modernizando, principalmente por ser artesanal e exclusivo em um mundo de réplicas e tanta tecnologia”, diz Isabela.
Entre pincéis, linhas e agulhas, as três histórias se encontram em um ponto que pouco tem a ver com idade: reservar tempo para criar. Em Jundiaí, o programa Jundiaí Feito à Mão também ajuda a dimensionar a presença do artesanato na cidade. O número de cadastrados passou de 193, em 2015, para 293 em 2025, crescimento de 51,8% em uma década, segundo dados municipais. Para Estela, no entanto, o resultado mais importante não cabe em porcentagens. “O crochê pode ajudar as pessoas a dar uma pausa na vida, estimular a criatividade e até garantir uma graninha no fim do mês. Eu fiz amizades muito lindas com o crochê.”