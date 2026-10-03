A segurança pública de Jundiaí ganhou um novo reforço no Caxambu. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), entregou nesta sexta-feira (2) uma nova torre de videomonitoramento inteligente do Projeto Sentinela, instalada na Avenida Humberto Cereser. Na mesma agenda, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) recebeu quatro novas motocicletas, que vão ampliar a capacidade de patrulhamento e a resposta assertiva nas ocorrências, como já vem ocorrendo em outras regiões da cidade.

A nova estrutura amplia a presença do sistema de segurança no Caxambu e se soma às 15 torres do Projeto Sentinela já instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí. A entrega contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli e do secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, e do comandante da Corporação, Cássio Nicola, além de outros guardas e servidores da SMSP.

“Esta é a 16ª torre que instalamos na cidade. O equipamento ajudará na prevenção e combate ao crime, identificação de veículos roubados ou furtados e de procurados pela Justiça. Com esse incremento no monitoramento, aumentaremos a segurança no Caxambu, que tem em seu entorno uma área rural e moradores vivendo num bairro em constante expansão, próximo da divisa com outras cidades”, disse o prefeito Gustavo Martinelli