A segurança pública de Jundiaí ganhou um novo reforço no Caxambu. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), entregou nesta sexta-feira (2) uma nova torre de videomonitoramento inteligente do Projeto Sentinela, instalada na Avenida Humberto Cereser. Na mesma agenda, a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) recebeu quatro novas motocicletas, que vão ampliar a capacidade de patrulhamento e a resposta assertiva nas ocorrências, como já vem ocorrendo em outras regiões da cidade.
A nova estrutura amplia a presença do sistema de segurança no Caxambu e se soma às 15 torres do Projeto Sentinela já instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí. A entrega contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli e do secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, e do comandante da Corporação, Cássio Nicola, além de outros guardas e servidores da SMSP.
“Esta é a 16ª torre que instalamos na cidade. O equipamento ajudará na prevenção e combate ao crime, identificação de veículos roubados ou furtados e de procurados pela Justiça. Com esse incremento no monitoramento, aumentaremos a segurança no Caxambu, que tem em seu entorno uma área rural e moradores vivendo num bairro em constante expansão, próximo da divisa com outras cidades”, disse o prefeito Gustavo Martinelli
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“A GMJ passa a contar com quatro motocicletas BMW GS, de 900 cilindradas, que são mais adequadas para o patrulhamento do Tático Motos da Corporação. Com esses veículos, melhoraremos o atendimento à população, incluindo a fiscalização de condutores que alteram os escapamentos de motos para aumentar o barulho. Vamos coibir isso e poderemos gerar uma resposta mais ágil e efetiva na perseguição de suspeitos”, disse Rigo. O investimento nas motocicletas foi realizado com recursos provenientes de emenda parlamentar.
Tecnologia que ajuda a prevenir e combater crimes
As torres do Projeto Sentinela funcionam 24 horas por dia e contam com câmeras de alta resolução (com movimento 360 graus), reconhecimento facial, sistema highlight, botão de emergência conectado à Guarda Municipal e alto-falantes para a emissão de alertas e orientações. A tecnologia amplia a capacidade da GMJ de acompanhar ocorrências em tempo real, identificar situações suspeitas e agir de forma mais rápida. Os resultados já aparecem na prática: somente em agosto, o sistema de videomonitoramento contribuiu para 21 prisões ou localizações, com o apoio das tecnologias de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos (OCR).
Segurança cada vez mais integrada
O Projeto Sentinela faz parte da estratégia da Prefeitura para ampliar o uso de tecnologia, inteligência e integração na segurança pública de Jundiaí. Esse trabalho terá um novo avanço com a implantação do Centro de Operações e Inteligência (COI) no Centro Integrado de Emergências e Segurança (CIES). A estrutura reunirá o monitoramento da Guarda Municipal e a atuação integrada com Defesa Civil, SAMU, Mobilidade e Transporte e o Departamento de Inteligência da SMSP.