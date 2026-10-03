Dez hortas espalhadas por oito bairros de Jundiaí transformam áreas públicas em espaços de produção de alimentos e venda direta aos moradores. O programa, que também atende escolas e comunidades do entorno, formou 28 novos participantes em 2026 e prepara novas áreas para ampliar a iniciativa. Uma 11ª horta, no Jardim Pacaembu, está em processo de escolha de novo permissionário.

As hortas estão nos bairros Fazenda Grande, Jardim do Lago, Anhangabaú, Jardim Guanabara, Novo Horizonte, Cecap, Jardim Pacaembu e Alvorada. A produção pode ser consumida pelos próprios permissionários, doada aos moradores do entorno ou vendida diretamente à população. As áreas públicas são cedidas gratuitamente aos responsáveis, que ficam encarregados dos custos de produção, como sementes, insumos, ferramentas, água e energia. A renda obtida com a comercialização dos produtos fica com os permissionários. Cada espaço é acompanhado por engenheiros agrônomos da Prefeitura.

No Jardim Guanabara, a produção acontece há cerca de cinco anos em um terreno público. O espaço, cultivado sem agrotóxicos, reúne verduras, hortaliças e plantas alimentícias não convencionais (PANCs), além de uma área com ervas medicinais. A horta é cuidada por duas mulheres, Luíza Expedita Gomes e Josilena Cenachi Ramalho, e fica ao lado de um espaço utilizado por crianças. Também recebe atividades com estudantes e moradores.