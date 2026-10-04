Eleitores de diferentes regiões do país enfrentam filas e lentidão para votar neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, também foram registradas filas em locais de votação ao longo do dia, conforme informações recebidas pela reportagem.

A movimentação gerou espera para eleitores que compareceram às seções eleitorais, especialmente em locais com maior concentração de votantes. A situação foi acompanhada pela reportagem durante o andamento da votação.

Também houve relatos de filas em Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo. As informações indicam que a demora não ficou restrita a uma única cidade, com registros semelhantes em diferentes pontos do país.