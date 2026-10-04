Eleitores de diferentes regiões do país enfrentam filas e lentidão para votar neste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026. Em Jundiaí, no interior de São Paulo, também foram registradas filas em locais de votação ao longo do dia, conforme informações recebidas pela reportagem.
A movimentação gerou espera para eleitores que compareceram às seções eleitorais, especialmente em locais com maior concentração de votantes. A situação foi acompanhada pela reportagem durante o andamento da votação.
Também houve relatos de filas em Francisco Morato, na Região Metropolitana de São Paulo. As informações indicam que a demora não ficou restrita a uma única cidade, com registros semelhantes em diferentes pontos do país.
A votação está prevista para terminar às 17h, no horário de Brasília. No entanto, o eleitor que já estiver na fila de sua seção eleitoral nesse horário terá o direito de votar, mesmo que o atendimento aconteça depois das 17h.
Nesses casos, os mesários identificam os eleitores que permanecem na fila e distribuem senhas para garantir que todos possam votar. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação continua até que o último eleitor com senha registre o voto.
Ou seja, quem chegar à fila de sua seção eleitoral até as 17h poderá votar, mesmo que seja atendido posteriormente. Somente após o atendimento do último eleitor com senha é que a seção é encerrada e começam os procedimentos de fechamento da urna, com a gravação e transmissão dos dados para posterior totalização.
Quem chegar ao local de votação depois das 17h, entretanto, não poderá votar. A regra é válida apenas para quem já estiver na fila no horário previsto para o encerramento.
Demora também é registrada em outras cidades
Além de Jundiaí e Francisco Morato, relatos de filas e demora foram registrados em diferentes regiões do país neste domingo.
Em Campinas (SP), eleitores enfrentaram esperas de cerca de 1h30 na Escola Estadual Tomás Alves, no distrito de Sousas. No local, mesários chegaram a organizar uma fila preferencial para pessoas com mais de 80 anos. Na Unicamp, também houve registro de filas, com espera de aproximadamente uma hora em algumas seções.
Em Mossoró (RN), eleitores relataram esperas ainda maiores no campus central da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). As filas chegaram a 2h30 em algumas das 14 seções eleitorais instaladas na universidade.
A orientação para quem ainda vai votar é se programar para chegar ao local com antecedência e, caso já esteja na fila às 17h, permanecer no local para receber a senha e garantir o direito ao voto.