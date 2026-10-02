A campanha eleitoral chega ao fim neste sábado (3), véspera da votação, e os candidatos a deputado estadual e federal da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) concentraram seus últimos esforços na busca pelos votos que ainda poderiam conquistar antes da eleição deste domingo (4).

Depois de acompanhar, por meio de uma série de reportagens, diferentes momentos da campanha dos candidatos da região, o Jornal de Jundiaí voltou o olhar para os últimos dias da disputa. A pergunta desta vez foi direta: quais cidades, regiões ou locais os candidatos escolheram priorizar na reta final da campanha e por quê?

A proposta foi mostrar ao eleitor onde cada candidatura decidiu concentrar sua atuação nos últimos dias antes da votação. As respostas permitem observar quais municípios e regiões entraram no roteiro das campanhas e quais foram os motivos apresentados pelos próprios candidatos para essas escolhas.