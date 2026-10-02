A campanha eleitoral chega ao fim neste sábado (3), véspera da votação, e os candidatos a deputado estadual e federal da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) concentraram seus últimos esforços na busca pelos votos que ainda poderiam conquistar antes da eleição deste domingo (4).
Depois de acompanhar, por meio de uma série de reportagens, diferentes momentos da campanha dos candidatos da região, o Jornal de Jundiaí voltou o olhar para os últimos dias da disputa. A pergunta desta vez foi direta: quais cidades, regiões ou locais os candidatos escolheram priorizar na reta final da campanha e por quê?
A proposta foi mostrar ao eleitor onde cada candidatura decidiu concentrar sua atuação nos últimos dias antes da votação. As respostas permitem observar quais municípios e regiões entraram no roteiro das campanhas e quais foram os motivos apresentados pelos próprios candidatos para essas escolhas.
A reta final costuma ser marcada pela intensificação das agendas, com caminhadas, reuniões, encontros com lideranças, visitas e atividades de campanha. Nesse momento, cada candidatura precisa definir onde concentrar tempo e presença, seja para reforçar regiões onde já possui apoio, seja para ampliar a busca por votos em outros municípios.
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
DANILO JOAN
Nesta reta final, intensificamos as caminhadas nas ruas de Cajamar, Santana de Parnaíba e na Região Metropolitana de Jundiaí. Também estivemos presentes nos municípios do CIMBAJU, como Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã. São regiões que fazem parte da nossa trajetória e onde construímos nosso projeto ouvindo as pessoas e conhecendo de perto suas necessidades. Família, trabalho e fé!
FAOUAZ TAHA
Mantive agendas em Jundiaí, visitas a empresas e setores da economia; além de bairros em reuniões com moradores e lideranças, do Centro até a área rural. E segui também na Região, além de São Paulo capital. O mesmo ritmo de toda a campanha, olho no olho, conversa com as pessoas, sem perder nenhuma oportunidade de levar nossas propostas.
JOÃO PAULO
Nesta reta final, concentramos as agendas presenciais em Jundiaí e Várzea Paulista, onde temos maior inserção e uma programação já consolidada. Isso não reduz o caráter regional da campanha: seguimos em contato com lideranças e apoiadores das demais cidades da RMJ, mantendo o diálogo sobre demandas comuns e prioridades de toda a região.
ELLEN MARTINELLI
Nesta reta final, concentramos nossa força nas cidades e regiões do interior do Estado de São Paulo, levando nossa mensagem e ouvindo a população. É hora de mostrar que o interior precisa de uma representante com coragem, presença e compromisso. Quero chegar a Brasília para devolver voz, recursos e protagonismo às nossas cidades.
DR. CABOCLO
Priorizamos as redes sociais neste momento, especialmente porque minha esposa permanece na UTI e tenho acompanhado sua recuperação, como médico e esposo. Nossas publicações alcançaram todo o Estado de São Paulo, com 73 milhões de visualizações no Instagram e 43 milhões no Facebook. Apresentamos propostas e projetos, sempre com informações de saúde, para que a campanha seja útil ao eleitor.
CRISTIANO LOPES
Nesta reta final priorizei Jundiaí, onde construí minha trajetória e onde quero estar perto das pessoas. Conversei com a população, empresários, empreendedores, trabalhadores e lideranças, ouvindo demandas e reforçando meu compromisso com a cidade. É daqui que quero levar para Brasília uma representação presente, próxima e conectada com a realidade de Jundiaí e da nossa região.
PADRE SILVIO ANDREI
Nesta reta final ficamos concentrados na região de Jundiaí. Ontem, nossa agenda passou por Cabreúva e Várzea Paulista, e vamos encerrar a campanha em Jundiaí e Louveira. São cidades onde construí vínculos e conheço de perto as pessoas. Quero terminar esta caminhada como comecei: nas ruas, ouvindo, conversando e olhando nos olhos de quem acredita no nosso trabalho.
FERNANDO PASQUALINO
Concentrei meu trabalho em Várzea Paulista, que é minha casa. Nasci, cresci e construí minha vida aqui. Conheço cada bairro, cada dificuldade e cada família. É aqui que sei exatamente o que precisa ser feito: o terminal rodoviário, os viadutos para desafogar o trânsito e a Serra do Mursa protegida.Também rodei cidades da região, onde tenho parceiros e onde meu trabalho é reconhecido. Mas o coração está aqui, em Várzea.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Com gratidão a Deus, à minha família e a cada pessoa que esteve ao meu lado, seguimos firmes nesta reta final, com energia e determinação nas ruas de várias cidades do interior de São Paulo, Jundiaí e nossa Região Metropolitana, em Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Cabreúva, Jarinu e Itatiba. Convido todos a participarem, compartilharem suas ideias e caminharem conosco. Chegaremos ao último dia mobilizados, com presença, respeito e gratidão, defendendo uma representação forte e comprometida com as famílias, a liberdade e Deus acima de tudo.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Concentrei esta reta final em Jundiaí e nas cidades da nossa Região Metropolitana, com agendas em empresas, comércios, bairros e encontros com moradores e trabalhadores. É aqui que construí minha trajetória e conheço de perto as demandas da população. Quero levar essa experiência para Brasília e trabalhar para transformar as necessidades da nossa região em recursos e resultados.