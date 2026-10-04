Durante entrevista, o ministro foi questionado sobre possíveis riscos relacionados ao cenário internacional e às atividades diplomáticas. Segundo Nunes Marques, as equipes responsáveis pelo monitoramento de riscos não identificaram situações que indiquem ameaça ao processo eleitoral.

“Até o momento, não temos nenhum indicativo concreto de interferência internacional”, afirmou.

O presidente do TSE também declarou que não recebeu relatórios da Polícia Federal (PF) ou da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que apontem algum tipo de risco relacionado às eleições.